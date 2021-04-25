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Донбасс сегодня: бойцы ВСУ взорвались под Луганском, беспилотники ОБСЕ под огнем сил ООС

Новороссия
Донбасс сегодня: бойцы ВСУ взорвались под Луганском, беспилотники ОБСЕ под огнем сил ООС
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 25 апреля. Украинские силовики бьют по ДНР из тяжелых минометов и гранатометов. ВСУ обстреливают беспилотники ОБСЕ. Двое военных украинской армии взорвались на минном поле под Луганском. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. На мариупольском направлении обороны Вооруженные силы Украины применили тяжелые 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. На горловском и донецком направлениях применялись 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировали.

При этом в оборонном ведомстве ЛНР сообщают о выявлении на ранее оставленных противником (в рамках разведения сил и средств) позициях в Золотом украинских военных. Наблюдатели Народной милиции ЛНР зафиксировали бойцов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

ВСУ четыре раза за неделю обстреляли беспилотники ОБСЕ

Международная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает об отсутствии в местах хранения ВСУ нескольких десятков единиц техники и вооружений украинской армии. Речь идет о 43 танках, нескольких зенитно-ракетных комплексах и более полутора десятках боевых машин пехоты и бронетранспортеров, переброшенных украинскими подразделениями к передней линии.

Именно в связи с регулярным приданием гласности фактов нарушений Киевом Минских соглашений наблюдатели и имущество ОБСЕ подвергаются нападкам со стороны передовых частей ВСУ. За неделю зафиксировано четыре акта агрессии в отношении беспилотников миссии, передают в Народной милиции ДНР. В основном киевские силовики обстреливают БЛА иностранцев в Донецкой области на северном и южном участках обороны ДНР.

Двое бойцов ВСУ подорвались на минах под Луганском

Череда самоподрывов украинских военных продолжается. Под Луганском, близ подконтрольного ВСУ города Счастье двое военнослужащих 2-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Один боец погиб, второй получил ранения. Инцидент произошел во время уточнения карт минных полей.

Важно отметить, что, согласно данным разведки луганчан, ранее в этом же районе инструктора из США и Британии принимали у военнослужащих 80-й бригады своего рода «экзамены» по дистанционному минированию местности. Занятия по практической реализации полученных на полигонах навыков проводились именно на участке, за который несет ответственность 20-й батальон 80-й ОДШБР ВСУ.

днр всу донбасс украина лнр
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