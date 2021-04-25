Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину

Чита, 25 апреля. Сторож, которого ранее задержали по подозрению в убийстве двух мужчин, среди которых начальник УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов, был допрошен.

Следователи завершили осмотр места происшествия. Специалисты изъяли предполагаемое орудие совершенного преступления — охотничье ружье 12-го калибра. Кроме того, по делу допрошены свидетели и очевидцы. В ведомстве указали, что задержанному исполнилось 62 года, ранее он был судим, сторожем работал неофициально, в момент конфликта был пьян.

Трагедия случилась в субботу в Карымском районе. Глава управления ФСИН по региону Евгений Шихов погиб во время охоты. Вместе с ним скончался еще один человек, некий Герман. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в преступлении.