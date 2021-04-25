Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:20
Политика
Глава чешского сената обвинил Земана в раскрытии информации из расследования по Врбетице
19:19
Общество
Власти Венгрии оценили «Спутник V» как самую эффективную вакцину от коронавируса
19:18
Шоу-бизнес
Азиза снова вышла на сцену шоу «Маска» в костюме Пингвина
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
Все новости

Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину

Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
mvd.ru

Чита, 25 апреля. Сторож, которого ранее задержали по подозрению в убийстве двух мужчин, среди которых начальник УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов, был допрошен.

Следователи завершили осмотр места происшествия. Специалисты изъяли предполагаемое орудие совершенного преступления — охотничье ружье 12-го калибра. Кроме того, по делу допрошены свидетели и очевидцы. В ведомстве указали, что задержанному исполнилось 62 года, ранее он был судим, сторожем работал неофициально, в момент конфликта был пьян.

Трагедия случилась в субботу в Карымском районе. Глава управления ФСИН по региону Евгений Шихов погиб во время охоты. Вместе с ним скончался еще один человек, некий Герман. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в преступлении.

убийство фсин вина сторож
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 228737 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 152682 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 88325 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 59744 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 42812 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Происшествия / Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
Рейтинг@Mail.ru