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26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС

Общество
26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС
ТАСС  /  Зуфаров Валерий

26 апреля в России отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв.

В официальном календаре эта дата появилась в 1993 году, спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей в мире техногенной катастрофы. Первоначально это было отражено в названии даты, пока в 2012 году президент РФ Дмитрий Медведев не внес изменения. Они, в свою очередь, позволили увековечить память и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий различных радиационных катаклизмов.

XX век видел несколько радиационных аварий, однако самой значительной по масштабам последствий и ущерба стала именно трагедия, развернувшаяся недалеко от украинского города Чернобыля. 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор, в результате чего в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Часть из них продолжали выделяться в атмосферу благодаря пожару, который длился почти две недели. В результате население города подверглось облучению в 90 раз большему, чем при падении атомной бомбы на Хиросиму.

26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС
ТАСС  / Зуфаров Валерий

Больше восьми миллионов человек на Украине, в России и Белоруссии подверглись воздействию радиации, у 134 из них — технический персонал и пожарные — была зафиксирована лучевая болезнь. Со дня катастрофы и до 1990 года к работам в 30-километровой зоне вокруг АЭС было привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих и военнослужащих со всех республик Советского Союза. Ликвидаторы занимались дезактивацией промышленной площадки станции, захоронением радиоактивных материалов, эвакуацией и переселением людей. Если бы не мужество и слаженные усилия этих героев, последствия катастрофы могли стать еще страшнее.

Мировая реакция на трагедию имела место быть: во многих странах были запущены проверки на безопасность электростанций, а предприятия, отработавшие свой срок, стали закрывать.

26 апреля Россия вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС
ТАСС  / Зуфаров Валерий, Репик Владимир

Но, к сожалению, трагедия Чернобыля не стала последней. 6 апреля 1993 года на радиохимическом заводе Сибирского химического комбината в Томской области произошла авария, вызванная разрушением аппарата первого цикла по извлечению урана и плутония. Это привело к выбросу значительной части радиоактивных веществ в атмосферу через проломы стен и кровли здания. Общая численность персонала, получившего облучение в ходе аварии и ее ликвидации, составила 1946 человек.

Разумеется, это — не все примеры подобных аварий, которые происходили в разные годы на территории России и в мире. Эти страшные события — своеобразное предупреждение о том, как важна безопасность и компетентность в управлении такой отрасли, как атомная энергетика.

Ежегодно 26 апреля по России проходят различные памятные мероприятия, митинги и акции, в которых участвуют представители власти, ветераны Чернобыля и участники общественных организаций.

атомная энергетика памятная дата чернобыльская авария
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