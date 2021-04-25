ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР

Донецк, 25 апреля. Представитель Народной милиции ДНР сообщил о переброске ВСУ десяти единиц военной техники в населенные пункты Донбасса.

Согласно информации представителя военного ведомства, разведка обнаружила зенитно-ракетные комплексы «Оса», БМП-2 и зенитную установку «Шилка» ВСУ в жилых районах ДНР.

«Выявлено размещение десяти единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Киеву территории», — сказал он.

О стягивании украинской стороной техники на территории, подконтрольной Киеву, сообщают и в ЛНР — в соседней республике заявили об обнаружении в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ 43 новых танков и трех боевых бронированных машин в поселке Подлесное. Еще три броневика и два БТР были зафиксированы в населенном пункте Лоскутовка.