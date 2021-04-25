Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни

Москва, 25 апреля. Певец Валерий Меладзе снова стал отцом в середине апреля. Вместе с супругой Альбиной Джанабаевой музыкант принял решение отказаться от услуг няни.
Дочь от Джанабаевой стала для Меладзе шестой наследницей. С экс-участницей группы «ВИА Гра» певец воспитывает общих троих детей. Старшему сыну звезд недавно исполнилось 17 лет, а младшему — шесть. Многодетный отец уже имеет обширный опыт воспитания детей, поэтому решил в этот раз отказаться от услуг няни. Об этом он сообщил корреспондентам в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
«Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия», — объяснил свое решение исполнитель.