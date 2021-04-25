Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом

Лондон, 25 апреля. Изменения в голосе могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией. Заболевание негативно сказывается на голосовых связках.

Хриплый голос является не самым распространенным признаком коронавируса. При этом в начале пандемии сотрудники многих медицинских учреждений сообщали, что фиксировали изменения в голосе у пациентов с инфекцией, передает Express.

Коронавирус способен поражать ткани дыхательной системы в организме, частью которых является гортань. Именно поэтому у людей при заражении фиксируют хриплый голос. Однако изменения могут быть разные. У некоторых пациентов голос становится скрипучим, грубым или более тихим, чем обычно. Могут наблюдаться изменения в высоте.

При появлении подобных симптомов необходимо сделать тест на коронавирусную инфекцию. Также симптомами болезни являются озноб, температура, кашель, потеря или изменения обоняния и вкуса, боль в горле, кожная сыпь, головная боль.

До этого российские врачи назвали способы борьбы с симптомами постковидного синдрома. Реабилитацию нужно начинать только после полного излечения от коронавируса.