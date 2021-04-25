Жириновский рассказал, как едва не попал в тюрьму за раздачу значков в Турции

Москва, 25 апреля. Лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский признался, что студентом чуть не угодил в тюрьму Турции.

По словам политика, это было в 1969 году, когда он учился в Институте восточных языков при МГУ и поехал в Турцию в качестве переводчика. Жириновский говорит, что из СССР нельзя было вывозить советские деньги, поэтому он купил на них в киоске значки с крейсером «Аврора», серпом и молотом и Кремлем.

«В Турции общаешься с кем-нибудь — подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ», — сообщил политик.

В результате про Жириновского подумали, что он шпион, и арестовали. Ему грозило 20 лет тюрьмы, но, по словам политика, судья во всем разобрался и отпустил студента Жириновского.

Владимир Жириновский 25 апреля отмечает 75-летие. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому политика наградят орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Телеведущий Иван Ургант озвучил идею для оригинального подарка. Он предложил подарить Жириновскому депутата Геннадия Зюганова.