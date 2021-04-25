Внучка Вячеслава Зайцева винит в болезни дедушки своего родного отца

Москва, 25 апреля. Дочь сына известного модельера Вячеслава Зайцева уже давно не общается с отцом и винит его во всех бедах, свалившихся на голову ее звездного дедушки.

27-летняя наследница кутюрье Маруся проживает в квартире на Арбате, которую ей подарил именитый дед, модельер Вячеслав Зайцев. В прессе неоднократно писали, что дизайнер страдает от тяжелой болезни Паркинсона. Близкие опасаются, что на его слабом состоянии пытаются навариться мошенники Гарафутдиновы, создавшие аккаунт в TikTok и записывающие странные видеоролики с его участием.

Журналисты «Комсомольской правды» решили пообщаться с девушкой, придя к ней домой. Дверь никто не открыл, поэтому прессе пришлось для начала поговорить с соседями звездной наследницы. Они рассказали, что, несмотря на странный неформальный стиль Маруси, она является главным воителем с тараканами в их большом доме, а также она очень приветливая и воспитанная девушка.

Когда внучка Зайцева вернулась домой, корреспондентам удалось с ней поговорить, выяснив, что с отцом у Маруси отношения холодные. Она предпочитает назвать его по имени и винит его в тяжелом состоянии деда.

«Не смешите. Если кто его травит, так это Егор!» — ответила наследница на вопрос о вреде семьи Гарафутдиновых.

При этом девушка подтвердила, что уже очень давно мечтает вылечить Зайцева.

«Я бы хотела его вылечить. У него проблемы с зубами. Уговариваю его лечь в больницу, но он ни в какую», — подытожила девушка.

О состоянии Зайцева недавно высказалась певица Надежда Бабкина. Она отметила, что модельер в свое время шил наряды для всего российского шоу-бизнеса, а в тяжелое для него время звезды почему-то не спешат к нему на помощь.