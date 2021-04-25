Манукян призвал наказать избившего хоккеиста, даже если это актер Александр Паль

Эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян в интервью ФАН прокомментировал инцидент, произошедший, предположительно, между актером Александром Палем и хоккеистом Кевином Антиповым. Он призвал наказать виновного по всей строгости закона.

Александра Паля заподозрили в избиении спортсмена в центре Москвы. Как сообщают СМИ, пострадавшим является хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов. Инцидент произошел 23 апреля.

У мужчины врачи диагностировали серьезные травмы. Антипов утверждает, что нападавшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием каких-то других препаратов. Спортсмен написал заявление в полицию. Кроме того, в Сети появились фотографии Кевина Антипова, на которых видно, насколько сильно он пострадал.

Сообщается, что потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых хоккеиста. Также издание заявляет о том, что 32-летний актер задержан и находится на допросе. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Александр Паль уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, его дважды задерживали на несанкционированных акциях в столице. В социальных сетях актер призывал подписчиков выходить на незаконные мероприятия, а также выступал в защиту задержанных за провокации участников несогласованных акций.

Паль опроверг сообщения СМИ об избиении им хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Об этом он сказал изданию Life.

«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — указал артист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эксперт комиссии Общественной палаты России по СМИ Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, только недавно актер Александр Паль был замечен на незаконных митингах и выступал за блогера Алексея Навального, а уже сейчас, похоже, стал фигурантом громкого дела. Манукян напомнил об инциденте, который произошел с российским актером Михаилом Ефремовым, ставшим участником смертельного ДТП в Москве. Эксперт предположил, что актеров толкает на совершение правонарушений «либеральное свободомыслие».

«У меня уже давно вызывает вопросы поведение этого артиста. Сначала он выходил за Навального, на митингах появлялся, а потом, похоже, посчитал, что ему уже и руки можно распускать. Михаил Ефремов тоже долго был оппозиционно настроенным. И в итоге совершил преступление. Может, это либеральное свободомыслие так на этих людей влияет?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Он также рассказал о том, что публичные люди должны чувствовать возложенную на них ответственность и не допускать подобного рода правонарушений. Помимо этого, Манукян призвал наказать избившего хоккеиста человека, даже если это действительно актер Александр Паль.

«В любом случае с публичных людей больше спрос. Я думаю, что они должны это понимать. Пусть отвечают по всей строгости закона. Для публичных людей никаких поблажек быть не должно», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что житель Санкт-Петербурга до смерти избил мужа экс-возлюбленной и попал под следствие.