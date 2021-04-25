Молодежь вместе с «супергероями» очистила от мусора два пляжа в Самаре

Самара, 25 апреля. Самарская молодежь вместе с «супергероями» убрала мусор с двух пляжей. Всего на уборку города вышли около 56 тыс. жителей.

Молодые люди из движения «ЗаВолгу» присоединились к Всероссийскому субботнику. Активисты помогали приводить город в порядок после зимы. Вместе с ними трудились парни, переодетые в известных супергероев.

Волонтеры очистили от мусора две береговые территории. Участники субботника отметили, что придерживаются следующего правила: «Начни с себя, а другие поддержат».

Недавно волонтеры Волгограда приступили к уборке территорий возле городских памятников и мемориалов. Субботники проводятся по всей стране с 17 по 27 апреля.