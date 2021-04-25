Подразделения РХБЗ провели учения по спецобработке военной техники ЗВО

Москва, 25 апреля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели учения по радиационной разведке местности и обработке техники.

В Минобороны РФ сообщили, что в ходе маневров, которые проходили на полигонах в Московской и Нижегородской областях, специалисты РХБ защиты провели оценку радиационной обстановки на условно зараженных объектах, взяли пробы грунта и воды, а также произвели поиск и дезактивацию радиоактивных источников. После этого военнослужащие осуществили обработку личного состава и военной техники.

Всего к учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте РФ завершилась маневры расчетов РХБ-разведки. Они выполнили развертывание и подготовку к эксплуатации машин аэрозольного противодействия, а также провели полную обработку зоны условного заражения.