Собчак отреагировала на скандальное интервью Шнурова

Москва, 25 апреля. Телеведущая Ксения Собчак ответила музыканту Сергею Шнурову после его интервью, где он открестился от дружбы с ней и сравнил ее с «телками» из светской тусовки.

На протяжении нескольких лет Собчак тесно общалась со Шнуровым и его бывшей женой Матильдой. Знаменитости вместе отдыхали за границей и посещали светские мероприятия. Однако лидер «Ленинграда» поразил заявлением, что на самом деле никогда не дружил с Собчак.

Журналистка не стала осуждать артиста, однако она недоумевает, почему Шнуров так плохо отзывается об их совместном прошлом.

«Почему нельзя с благодарностью вспоминать и солисток твоих бывших, и Матильду, и меня, и всех тех, кто в какой-то момент был с тобой рядом?» — вопрошает знаменитость.

Больше всего Собчак задели стихи Шнурова про ее личные отношения. Музыкант не ответил на сообщения телеведущей, поэтому ей пришлось парировать в той же манере. Знаменитость пожелала новым друзьям шоумена знать и помнить, как Шнуров поступил со старыми приятелями.

Исполнитель в скандальном интервью также пожаловался на некоторые проблемы в общении с молодой женой Ольгой Абрамовой. Шнуров признался, что иногда ему приходится лезть в словарь, так как его супруга образованная и эрудированная личность.