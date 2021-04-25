Прокуратура выясняет, почему пассажиров авиакомпании «Ангара» сняли с рейса

Чита, 25 апреля. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту высадки пассажиров с рейса авиакомпании «Ангара», произошедшей осенью 2020 года, передает источник ФАН.

Регулярный рейс «Ангары» по маршруту Чита — Чара был задержан на шесть часов. Руководство компании нарушило права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке. В рамках проверки удалось установить, что решение о задержке приняла сама авиакомпания.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю привлекло «Ангару» к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Сейчас же прокуратура выясняет, почему пассажиров высадили ради губернатора региона Александра Осипова.

При этом местные власти опровергли причастность главы региона к задержке рейса. Расследование доказало, что Осипов, по данным пресс-службы, не имеет никакого отношения к инциденту.