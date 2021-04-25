Глава MI-6 заявил о необходимости взаимодействия Лондона с Москвой

Лондон, 25 апреля. Великобритании необходимо взаимодействовать с Российской Федерацией, а также уважать роль государства в мире, в то же время предпринимая шаги, направленные на ее «сдерживание».

Об этом рассказал глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур в интервью изданию The Sunday Times. По его словам, у Лондона есть возможность быть с представителями России на связи и поддерживать диалог.

«В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами, и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — подчеркнул Мур.

По его словам, Российской Федерации нужно максимально жестко противостоять, но также необходимо взаимодействовать с ней и уважать ее роль на мировой арене.

Ранее Мур назвал Россию «объективно ослабевающей» державой в демографическом и экономическом плане.