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Гол Ларссона принес победу «Спартаку» в матче с ЦСКА

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 18:51
Спорт
Гол Ларссона принес победу «Спартаку» в матче с ЦСКА
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander / spartak.com

Москва, 25 апреля. Футболист московского клуба «Спартак» Йордан Ларссон принес победу своей команде в матче против ЦСКА. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный гол в игре был забит на 52-й минуте матча ударом форварда «Спартака» Йордана Ларссона. Матч проходил в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удален с поля за грубую игру против Александра Соболева на 37-й минуте матча.

По результатам матча «Спартак» набирает 50 очков в общем рейтинге, что позволяет ему занять третье место в общей таблице. ЦСКА с 46 баллами занимает шестую позицию.

Лидером таблицы РПЛ по прежнему остается петербургский футбольный клуб «Зенит». В рамках 27-го тура команда разгромила волгоградский клуб «Ротор» со счетом 6:0.

цска спартак рпл
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