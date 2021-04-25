Гол Ларссона принес победу «Спартаку» в матче с ЦСКА

Москва, 25 апреля. Футболист московского клуба «Спартак» Йордан Ларссон принес победу своей команде в матче против ЦСКА. Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Единственный гол в игре был забит на 52-й минуте матча ударом форварда «Спартака» Йордана Ларссона. Матч проходил в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был удален с поля за грубую игру против Александра Соболева на 37-й минуте матча.

По результатам матча «Спартак» набирает 50 очков в общем рейтинге, что позволяет ему занять третье место в общей таблице. ЦСКА с 46 баллами занимает шестую позицию.