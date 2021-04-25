Турецкие СМИ объяснили, почему геноцид армян стал для США последним козырем

Анкара, 25 апреля. Заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян растиражировали все турецкие СМИ.

Как сообщает агентство Anadolu, заявление политика стало последним козырем Вашингтона против Анкары. Глава отделения управления и организации Технического университета Йылдыз, профессор Джемал Зехир заявил, что таким образом Байден исполнил свое предвыборное обещание, данное армянской диаспоре. Благодаря армянам в Калифорнии во время президентских выборов голоса перешли на сторону Демократической партии, которую представлял Байден, напомнил эксперт.

«Сегодня США оказывают всевозможную поддержку террористическим организациям в Сирии. Турция борется против создания террористического коридора в САР. Теперь мы знаем, что наш противник — США, в карабахской войне США поддерживали Армению», — говорит Зехир.

Эксперт уверен, что заявление президента США не имеет никакой ценности с исторической и научной точек зрения. С Зехиром согласился директор Центра исследований турецко-армянских отношений Университета Сакарья, профессор Халук Сельви. По его словам, Байдена с армянами связывают тесные отношения, а сейчас он проводит явную антитурецкую политику.