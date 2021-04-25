Директор центра «Артек» назвал сроки открытия десятого лагеря

Ялта, 25 апреля. Новый лагерь «Солнечный» откроет двери к 100-летнему юбилею Международного детского центра «Артек», сообщил журналистам в субботу директор центра Константин Федоренко.

Возведение лагеря «Солнечный» стало одним из самых приоритетных проектов «Артека». Было построено 12 спальных корпусов вместимостью 1 тыс. мест, столовая, образовательный центр, спортивный комплекс и медицинский центр, отметил Константин Федоренко. Проект архитектора Анатолия Полянского еще в 60-х годах прошлого века включал строительство «Солнечного». Однако планы удалось осуществить только сейчас, лагерь откроет двери в 2025 году.

По словам директора центра, после воссоединения Крыма с Россией в его развитие было инвестировано более 25 млрд рублей. За это время удалось реконструировать девять лагерей. Был создан новый спортивно-туристический центр, концертно-эстрадный комплекс «Артек Арена», а также корпуса для вожатых.

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