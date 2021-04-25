Шанхайский автосалон увидел новый гибридный кроссовер от Toyota

Шанхай, 25 апреля. Кроссовер Crown Kluger официально дебютировал на автосалоне в Шанхае.

Японский автопроизводитель Toyota представил в Шанхае свой новый гибрид Crown Kluger. Модель обзавелась 2,5-литровым гибридным двигателем и полным приводом E-Four. Об этом пишет портал «PROКроссоверы».

Другие данные пока что не разглашаются. Известно, что автомобиль строится на платформе Toyota TNGA-K, которая также является основой для SUV Highlander, поставляемого на американский рынок.

Гибридный кроссовер обладает тремя рядами сидений, а также габаритами в 5015 мм длины, 1930 мм ширины и 1750 мм высоты с 2850 мм колесной базой. Предполагается, что в комплектацию автомобиля будет внедрена система Toyota Safety Sense 2.0, позволяющая обнаруживать пешеходов и предотвращать столкновения. Помимо этого автомобиль могут оснастить круиз-контролем, автоматическим дальним светом и системой ассистирования при указании дорожных знаков. Ожидается, что модель появится в продаже в середине текущего года.

Реализация модернизированного седана Camry стартовала в России. Модель стоит от 1,846 млн рублей. Японская компания Toyota переработала внешний дизайн автомобиля.