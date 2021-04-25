Названы причины, почему многие американцы не получают вторую прививку от COVID-19

Вашингтон, 25 апреля. Свыше пяти миллионов граждан США, которые получили первую дозу препарата от коронавирусной инфекции, не получили вторую дозу.

Полноценный прием вакцины в два этапа позволяет сформировать долгосрочный и устойчивый иммунитет к коронавирусу. Согласно данным The New York Times, чаще всего американцы забывают о необходимости второй прививки и пропускают процедуру.

Некоторые граждане США не получают вторую порцию противокоронавирусного препарата из-за того, что он заканчивается в медпунктах. Прежде всего это касается небольших населенных пунктов в сельской местности.

Пуэрто-Рико пережило в текущем месяце «худший момент с начала пандемии» Covid-19. Как сообщалось ранее, количество ежедневно выявляемых случаев заражения превысило 800.