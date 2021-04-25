Родителям уплывших на льдине детей под Челябинском грозит штраф

Челябинск, 25 апреля. Родителям троих детей, застрявших на льдине в водоеме Златоуста, грозит штраф, поскольку несовершеннолетние находились на берегу без присмотра.

Школьники, два мальчика 2009 и 2016 годов рождения, а также девочка 2008 года рождения, решили прогуляться по замерзшей воде. Лед треснул и льдина, на которой они стояли, отплыла от берега на 50 метров.

Прибывшие на резиновой лодке спасатели дали детям жилеты и втянули на судно, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). Никто не пострадал, на берегу их отогрели в пожарной машине.

Женщина решила сделать селфи на фоне реки, однако уплыла на льдине, сообщал ФАН. Инцидент произошел в Томской области. Экстренные службы помогли ей выбраться на берег и передали медикам. Жизни и здоровью томички ничто не угрожает.