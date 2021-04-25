Пострадавший при сходе грунта дом в Кстовском районе не подлежит восстановлению

Нижний Новгород, 25 апреля. Частный дом в деревне Караулово, развалившийся на части в результате схода грунта в сторону оврага, не подлежит восстановлению на прежнем месте, сообщил источник ФАН.

Власти Кстовского района решают вопрос о выделении пострадавшим новой жилплощади. Сейчас они временно поселились у соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Минувшим вечером в Караулово произошел сход грунта, два дома развалились на части. В одном из них проживала семья. От переезда в маневренный фонд пострадавшие отказались, их приютили местные жители. Ситуация находится под контролем МЧС и администрации района.