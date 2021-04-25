Раковые клетки оказались способны отключить «контроль качества» при синтезе ДНК

Москва, 25 апреля. Российские ученые объяснили, как восстанавливаются данные ДНК в опухоли, и почему этот процесс протекает лучше, чем в здоровых клетках.

Дело в том, что восстановление в злокачественных опухолях после воздействия лечебной химиотерапии протекает в ускоренном режиме. Кроме того, там не действует механизм «контроля качества» при синтезе ДНК.

Получается, что в опухолевых клетках все работает наоборот. Они синтезируют ДНК и делятся в усиленном режиме. Базовые системы восстановления работают в усиленном режиме, чтобы хоть как-то сохранить хромосомную организацию ДНК и выдержать этот противоестественный высокий темп, объяснили специалисты.

«А вот механизмы «контроля качества» ДНК оказываются уже не нужны — иначе всем новым раковым клеткам пришлось бы просто умереть», — отметил сотрудник Московского физико-технического института Антон Буздин.

Ранее с помощью ДНК биологи выяснили причины развития геморроя. Они выявили 102 новых геномных участка, подверженных риску возникновения геморроидальных заболеваний.