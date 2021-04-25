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Раковые клетки оказались способны отключить «контроль качества» при синтезе ДНК

Наука
Раковые клетки оказались способны отключить «контроль качества» при синтезе ДНК
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Российские ученые объяснили, как восстанавливаются данные ДНК в опухоли, и почему этот процесс протекает лучше, чем в здоровых клетках.

Дело в том, что восстановление в злокачественных опухолях после воздействия лечебной химиотерапии протекает в ускоренном режиме. Кроме того, там не действует механизм «контроля качества» при синтезе ДНК.

Получается, что в опухолевых клетках все работает наоборот. Они синтезируют ДНК и делятся в усиленном режиме. Базовые системы восстановления работают в усиленном режиме, чтобы хоть как-то сохранить хромосомную организацию ДНК и выдержать этот противоестественный высокий темп, объяснили специалисты.

«А вот механизмы «контроля качества» ДНК оказываются уже не нужны — иначе всем новым раковым клеткам пришлось бы просто умереть», — отметил сотрудник Московского физико-технического института Антон Буздин.

Ранее с помощью ДНК биологи выяснили причины развития геморроя. Они выявили 102 новых геномных участка, подверженных риску возникновения геморроидальных заболеваний.

рак днк опухоль
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