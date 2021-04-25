Кантемировской танковой дивизии ЗВО передадут новую военную технику

Москва, 25 апреля. Мотострелковые подразделения Кантемировской танковой дивизии ЗВО получат на вооружение новейшие образцы военной техники.

В сообщении оборонного ведомства России также говорится, что в дивизии полностью обновят тренажерный центр, в котором военнослужащие осваивают работу с современными образцами вооружения и военной техники.

«В рамках государственного оборонного заказа ожидается поступление боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А и других образцов вооружения, военной и специальной техники», – рассказал командир Кантемировской дивизии генерал-майор Владимир Завадский.

Он отметил, что наличие тренировочного центра с новейшими тренажерными комплексами позволяет оперативно подготовить профессиональных механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин.

Ранее сообщалось, что учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери будет готовить специалистов для обслуживания переданных в войска ЗРК С-350 «Витязь».