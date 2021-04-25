Моряки Черноморского флота РФ наводят порядок на военных мемориалах и захоронениях

Севастополь, 25 апреля. Военнослужащие российского Черноморского флота приводят в порядок памятники погибшим в Великой Отечественной войне войнам, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Работы по наведению порядка проводят на братских и одиночных воинских захоронениях, а также на других исторических объектах. Мероприятие проводится в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. над фашистско-немецкими захватчиками.

В первую очередь в порядок приводят мемориалы и памятники, закреплённые за воинскими частями флота. Уборкой занимаются малые группы военнослужащих, при этом соблюдаются все противоэпидемические рекомендации, которые действуют в регионе.

К 9 мая военнослужащие ЧФ РФ наведут порядок более чем на 130 объектах культурно-исторического наследия, включающих в себя памятники, монументы, аллеи героев, одиночные и братские захоронения.

Ранее сообщалось о возвращении кораблей Черноморского флота на базу после маневров в Крыму.