Дочь Киркорова объявила отцу бойкот после решения на шоу «Маска»

Москва, 25 апреля. Наследница поп-короля эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория обиделась на отца за то, что он выгнал с проекта «Маска» Единорога, и объявила ему бойкот.

Девочка рассказала о своей обиде на звездного отца в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ. Она сообщила, что на шоу «Маска», где ее отец является членом жюри, ей больше всего понравился артист, скрывавшийся в костюме Единорога. Она долгое время упрашивала отца не выгонять любимого персонажа, но в восьмом выпуске передачи Единорогу все же пришлось раскрыть свою личность и уйти с проекта. В костюме выступала певица Ирина Дубцова.

Дочь Киркорова Алла-Виктория до сих пор не может смириться с выбыванием своего фаворита. Она объявила отцу бойкот и запретила ему вход в свою комнату.

«Я потом сказала папе: «Или ты месяц не заходишь в мою комнату, или ты мне покупаешь 15 единорогов»», — поделилась наследница поп-короля с корреспондентами НТВ.

Известный певец решил не баловать ребенка таким странным капризом и отказался покупать игрушки. Его дочь тоже решила проявить характер и с тех пор действительно не пускает отца в комнату. Исключения бывают в редких и важных случаях.

Выступающий в костюме Крокодила участник ранее рассказал о главных трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться на проекте. Он также признался, что за время участия в шоу он похудел на пять килограммов.