Военнослужащие армейского корпуса ЧФ приняли участие в открытии летней смены «Артека»

Ялта, 25 апреля. Ансамбль песни и пляски, а также военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота РФ приняли участие в открытии летней смены «Артека».

Мероприятие прошло в рамках программы военно-патриотического воспитания молодежи. В показательных выступлениях военнослужащие продемонстрировали для зрителей приемы рукопашного боя. Кроме этого, для артековцев прошел концерт в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски ЧФ совместно с музыкантами военного оркестра флота.

Ранее сообщалось, что корабли Черноморского флота вернулись на базу после маневров в Крыму. Более 20 судов различного класса вернулись на базу в Севастополь после завершения крупных учений войск Южного военного округа. Выполнение задач экипажами продолжится после пополнения запасов.