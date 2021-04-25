Молодая любовница Олега Марусева расплакалась над его гробом

Москва, 25 апреля. Молодая незнакомка появилась на похоронах актера театра и кино Олега Марусева. Заплаканная от горя, она склонила голову в слезах над могилой заслуженного артиста РФ.

Марусев скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Актера не стало 14 апреля. Последние дни своей жизни он провел в хосписе.

Попрощаться с заслуженным артистом пришли его друзья, коллеги и родственники. На церемонии присутствовала жена Марусева, от которой актер ушел к молодой любовнице восемь лет назад, сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. Именно эта девушка, предполагают присутствующие, и стала причиной разлада семейных отношений. Жаждущему детей Марусеву пришлось даже делить имущество с супругой через суд. Из-за поступка знаменитости от него отвернулись все друзья.

Предполагаемая любовница Марусева отрицает свой роман с актером и заявляет, что их связывали только дружеские отношения. Однако близкие покойного артиста не верят словам девушки.

На похоронах Олега Марусева был также замечен актер-пародист Эдуард Гладкий. Его часто видят в компании вдовы Алексея Булдакова Людмилы, близкие которой подозревают, что он может оказаться мошенником, желающим нажиться на трагедии вдовы.