Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2021»

Астрахань, 25 апреля. Расчеты ПВО из разных военных округов России приняли участие во всеармейском этапе конкурса полевой выучки «Ключи от неба-2021».

В сообщении Минобороны РФ говорится, что конкурс проходил в Астраханской области на полигоне Ашулук. В нем приняли участие лучшие боевые расчеты, представляющие объединения, соединения и воинские части противовоздушной обороны военных округов России.

Отмечается, что третий год подряд расчеты зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО стали обладателями главного приза конкурса — хрустального ключа. В этот раз они одержали победу в номинации для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Второе место заняли боевые расчеты Ржевской дивизии ПВО Западного военного округа.

Стоит напомнить, что конкурс среди специалистов зенитных ракетных войск «Ключи от неба» проводится начиная с 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае торжественно завершился первый конкурс Армейских международных игр-2021 среди горных подразделений.