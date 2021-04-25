Москва, 25 апреля. Российские эксперты отреагировали на обвинения посла США в Ливии Ричарда Норланда в «причастности» РФ к обучению чадской оппозиции.

Комментируя слова Норланда, российские эксперты указали на признаки вмешательства Вашингтона в дела Северной Африки.

Так, например, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей обратил внимание на то, что многие заключенные боевики в «Митиге» говорили на английском языке, помимо привычных им арабского и французского, хотя не знали ни одного слова по-русски.

«Ну и, если продолжите обвинять русских в сотрудничестве с чадской оппозицией — объясните, почему глава «Фронта перемен и согласия в Чаде» Мохамед Махди Али находится совсем не в Москве, а в Париже», – отмечает он.

Такого же мнения придерживается военный эксперт Андрей Прокаев. Он напомнил о том, что поиск «русского следа» — это что-то вроде старой забавы политиков в Вашингтоне. В США не смогли проигнорировать и недавнюю гибель президента Чада Идриса Деби в результате столкновений с оппозицией на севере страны, пишет «ПолитРоссия».

«И тут возникает другой вопрос: а не выгодна ли смерть Деби самим американцам? Особенно с учетом нынешних региональных амбиций Соединенных Штатов. Поэтому здесь уместно посмотреть на Чад с точки зрения влияния иностранных государств», – рассуждает эксперт.

Гибель президента Чада была бы выгодна Белому дому, так как это позволило бы не только продолжить политику вытеснения конкурентов в регионе, но также навязать присутствие США в Ливии и Судане, а Франция не смогла бы противоречить союзнику НАТО.

Глава ФЗНЦ ранее анонсировал большое расследование относительно вмешательства США во внутренние дела африканских стран.