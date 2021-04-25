Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
18:59
Экономика
Неполадки стали причиной временной пропажи средств клиентов петербургского банка
18:59
Политика
Жириновский рассказал, как едва не попал в тюрьму за раздачу значков в Турции
18:58
Шоу-бизнес
Внучка Вячеслава Зайцева винит в болезни дедушки своего родного отца
Все новости

Власти Дагестана увеличат объемы подаваемого газа в двух районах

Экономика
Власти Дагестана увеличат объемы подаваемого газа в двух районах
gazprom.com  /  Gazprom

Махачкала, 25 апреля. Власти Дагестана в 2022-2023 годах рассчитывают на проведение масштабной реконструкции газораспределительных станций (ГРС) в двух районах республики. Такая необходимость возникла в связи с резким ростом в них количества теплиц.

«В 2022–2023 годах мы планируем серьезно реконструировать ГРС в Карабудахкентском и Каякентском районах», — заявил журналистам вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц.

Он констатировал, что за последние три года именно в этих двух муниципалитетах значительно выросло число тепличных хозяйств. При этом местными властями не были заблаговременно произведены расчеты по возможному росту объемов газа, необходимых для бесперебойного обеспечения, как населения этих районов, так и предпринимателей.

«Большинство теплиц возникли достаточно стихийно, за последние два-три года. Это было инициативой людей, в этом нет ничего плохого, но те подключения к газовым сетям, которые произошли за это время, с точки зрения газоснабжающих организаций оказались неожиданными. В генеральной схеме газоснабжения эти объемы не были предусмотрены», — объяснил зампред дагестанского правительства.

Мажонц заверил, что Минэнерго республики в текущем году само запросит у муниципалитетов информацию о необходимых объемах газа на ближайшие годы. В соответствии с этим и будет формироваться схема газоснабжения.

По информации Минсельхозпрода Дагестана, в период с 2012 по 2020 годы площадь под теплицами в республике увеличилась в 100 раз. На начало прошлого года она составляла 618 гектаров. Львиная доля этого объема приходится на Каякентский и Карабудахкентский районы. На протяжении нескольких последних лет жители и предприниматели этих муниципалитетов жаловались на недостаточное давление газа в зимний период.

Ранее ФАН сообщал, что в марте из-за аномального снегопада в Карабудахкентском районе обвалилась кровля у большей части теплиц. По оценкам ассоциации «Теплицы Дагестана», пострадало около 100 гектаров земель, отведенных под выращивание овощей защищенного грунта, а потери урожая превысили миллиард рублей.

россия дагестан теплицы газораспределительная станция
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 228737 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 152682 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 88325 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 59744 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 42812 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Экономика / Власти Дагестана увеличат объемы подаваемого газа в двух районах
Рейтинг@Mail.ru