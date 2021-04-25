Власти Дагестана увеличат объемы подаваемого газа в двух районах

Махачкала, 25 апреля. Власти Дагестана в 2022-2023 годах рассчитывают на проведение масштабной реконструкции газораспределительных станций (ГРС) в двух районах республики. Такая необходимость возникла в связи с резким ростом в них количества теплиц.

«В 2022–2023 годах мы планируем серьезно реконструировать ГРС в Карабудахкентском и Каякентском районах», — заявил журналистам вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц.

Он констатировал, что за последние три года именно в этих двух муниципалитетах значительно выросло число тепличных хозяйств. При этом местными властями не были заблаговременно произведены расчеты по возможному росту объемов газа, необходимых для бесперебойного обеспечения, как населения этих районов, так и предпринимателей.

«Большинство теплиц возникли достаточно стихийно, за последние два-три года. Это было инициативой людей, в этом нет ничего плохого, но те подключения к газовым сетям, которые произошли за это время, с точки зрения газоснабжающих организаций оказались неожиданными. В генеральной схеме газоснабжения эти объемы не были предусмотрены», — объяснил зампред дагестанского правительства.

Мажонц заверил, что Минэнерго республики в текущем году само запросит у муниципалитетов информацию о необходимых объемах газа на ближайшие годы. В соответствии с этим и будет формироваться схема газоснабжения.

По информации Минсельхозпрода Дагестана, в период с 2012 по 2020 годы площадь под теплицами в республике увеличилась в 100 раз. На начало прошлого года она составляла 618 гектаров. Львиная доля этого объема приходится на Каякентский и Карабудахкентский районы. На протяжении нескольких последних лет жители и предприниматели этих муниципалитетов жаловались на недостаточное давление газа в зимний период.

Ранее ФАН сообщал, что в марте из-за аномального снегопада в Карабудахкентском районе обвалилась кровля у большей части теплиц. По оценкам ассоциации «Теплицы Дагестана», пострадало около 100 гектаров земель, отведенных под выращивание овощей защищенного грунта, а потери урожая превысили миллиард рублей.