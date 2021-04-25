Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 19:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:15
Общество
Врач из Львова перечислил основные особенности новых штаммов коронавируса
19:13
Армия
Украинский офицер попытался списать похищенное топливо, устроив пожар
19:12
Происшествия
СК проводит проверку по факту отказа водителей везти мужчину-инвалида в Новосибирске
19:10
Политика
В Крыму объяснили, почему Украина не получит скифское золото
19:10
Весь мир
Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ
19:10
Происшествия
Момент спасения детей с дрейфующей льдины под Челябинском попал на видео
19:06
Общество
Вирусологи определили причину быстрого размножения COVID-19 в организме носителя
19:06
Политика
Журналист Гордон выдал на телевидении фразу об агрессии Украины
19:05
Наука
Британские ученые обнаружили способность растений заимствовать гены
19:04
Происшествия
Рэпер Саша Скул приковал себя к посольству США в Москве
19:03
Общество
Сеть из 21 марины появится на Кубани для развития яхтенного туризма
19:03
Армия
Ремонтный батальон Северного флота готовит военную технику к параду в Мурманске
19:02
Происшествия
Задержанный по подозрению в убийстве главы забайкальского УФСИН частично признал вину
19:02
Политика
Сенатор Климов похвалил «мудрость» Земана и осудил зависимость Чехии от США
19:00
Армия
ВСУ перебросили военную технику к линии фронта в ДНР
19:00
Шоу-бизнес
Ставший в шестой раз отцом Валерий Меладзе отказался от услуг няни
18:59
Общество
Названы пять изменений в голосе, которые говорят о заражении коронавирусом
18:59
Экономика
Неполадки стали причиной временной пропажи средств клиентов петербургского банка
18:59
Политика
Жириновский рассказал, как едва не попал в тюрьму за раздачу значков в Турции
18:58
Шоу-бизнес
Внучка Вячеслава Зайцева винит в болезни дедушки своего родного отца
Все новости

Эндокринолог рассказал, как приготовить шашлык с пользой для здоровья

Общество
Эндокринолог рассказал, как приготовить шашлык с пользой для здоровья
pixabay.com

Москва, 25 апреля. Жареное мясо, в том числе и шашлык, можно приготовить без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Конечный продукт гликирования (КПГ) относится к основным факторам старения. По словам специалиста, в шашлыке КПГ выражается поджаристой корочкой. Поэтому Павлова предпочитает срезать все «румяные» части на мясе.

В организме существует естественная защита от этого продукта. Однако в среднем ему удается безболезненно перерабатывать около 15 тыс. единиц КПГ, в то время как в 100 граммах поджаренного бекона содержится более 90 тыс. единиц.

Поэтому эндокринолог рекомендовала любителям шашлыка перед приготовлением на огне выдерживать мясо в лимонном или любом другом цитрусовом соке в течение 10 минут. Таким образом получится существенно снизить количество КПГ в пище.

Повар Петр Пахомов ранее раскрыл главную ошибку, которую допускают при приготовлении шашлыка. По его словам, нельзя мариновать мясо за пару часов до этого.

шашлык
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 228737 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 152682 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 88325 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 59744 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 42812 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Эндокринолог рассказал, как приготовить шашлык с пользой для здоровья
Рейтинг@Mail.ru