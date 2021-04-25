Эндокринолог рассказал, как приготовить шашлык с пользой для здоровья

Москва, 25 апреля. Жареное мясо, в том числе и шашлык, можно приготовить без вреда для здоровья. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Конечный продукт гликирования (КПГ) относится к основным факторам старения. По словам специалиста, в шашлыке КПГ выражается поджаристой корочкой. Поэтому Павлова предпочитает срезать все «румяные» части на мясе.

В организме существует естественная защита от этого продукта. Однако в среднем ему удается безболезненно перерабатывать около 15 тыс. единиц КПГ, в то время как в 100 граммах поджаренного бекона содержится более 90 тыс. единиц.

Поэтому эндокринолог рекомендовала любителям шашлыка перед приготовлением на огне выдерживать мясо в лимонном или любом другом цитрусовом соке в течение 10 минут. Таким образом получится существенно снизить количество КПГ в пище.

Повар Петр Пахомов ранее раскрыл главную ошибку, которую допускают при приготовлении шашлыка. По его словам, нельзя мариновать мясо за пару часов до этого.