Индийские генералы сочли Т-72 и Т-90 слишком тяжелыми для использования в Ладакхе

Нью-Дели, 25 апреля. Индийское командование намерено провести массовую закупку легких танков, поскольку Т-72 и Т-90, по мнению военных, слишком тяжелы для использования в высокогорном регионе Ладакх.

Такое решение генералы приняли после произошедшей в Ладакхе стычки между военнослужащими Индии и Китая. После длительных переговоров стороны договорились отвести свои войска от линии разграничения, а индийские офицеры решили пересмотреть тактику применения танков в высокогорье.

Наиболее подходящим вариантом для региона Нью-Дели считает 350 танков массой до 25 тонн, которые, по мнению военных, будут лучше маневрировать в высокогорье. Также значение имеет тот факт, что такие танки легче перебросить в Ладакх, чем более массивные бронемашины.

Логика индийского генералитета выглядит весьма противоречиво на фоне его предыдущих заявлений. Тогда Нью-Дели заявлял о неоспоримом преимуществе Т-72 и Т-90 перед китайскими «горными» танками Type 15, которые Китай в огромном количестве перебросил спорного региона.

Ранее сообщалось, что сделка Индии и России по производству автоматов АК-203 столкнулась с бюрократическими трудностями.