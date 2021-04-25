Парниковые газы на Камчатке будут занесены в региональный кадастр

Петропавловск-Камчатский, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил в течение 30 лет сделать накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России меньше, чем в ЕС.

Для реализации этих целей на Камчатке будет проведена научно-исследовательская работа по актуализации системы учета выбросов парниковых газов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По итогам этой работы будет сформирован региональный кадастр поглощений и выбросов парниковых газов субъектами хозяйственной деятельности, отметила исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Анна Сушенцова. Кроме того, будут представлены предложения по снижению выбросов парниковых газов по секторам экономики, добавила она.

По ее словам, данный кадастр будет обновляться каждые два года. Учитываться будут сфера энергетики, транспорт, промышленные процессы и использование продукции, сельское, лесное хозяйство и другие виды землепользования, передает ИА Камчатка.

Максимальный объем парниковых газов в атмосфере Земли зафиксирован с 2003 года. Об этом сообщила пресс-служба спутникового мониторинга Copernicus.