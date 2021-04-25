«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию

Самой обсуждаемой темой в мире кинематографа на сегодняшний день является вручение премии «Оскар». Уже объявлены номинанты и определена дата проведения 93-й церемонии. Кто же оказался в числе главных фаворитов на победу, что посмотреть на кануне оглашения результатов и кто объявит долгожданные итоги, рассказывает ФАН.
Главные претенденты
Из-за пандемии коронавируса пострадали многие сферы жизнедеятельности, в том числе и кинематограф — заметно сдал прокат. По этой причине на передовую выходят стриминговые сервисы — 62 номинации.
Главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм», по мнению критиков, является картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, она же, по их мнению, может стать и победителем в номинации «Лучший режиссер». В списке претендентов также грезящая о мире без насилия «Девушка, подающая надежды», история о борьбе за права афроамериканцев «Иуда и черный мессия», драматичный, с глубоким смыслом «Отец» и поражающий «Звук металла».
Что касается «Лучшего иностранного фильма», как стало известно ранее, картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не была номинирована на премию американской киноакадемии. Многие критики пророчат победу в номинации комедийной драме «Еще по одной», создателем которой выступил режиссер Томас Винтерберг.
«Лучшим актером» может быть посмертно определен актер Чедвик Боузман за роль Ливи Грина в фильме режиссера Джорджа Вулфа «Ма Рейни: Мать блюза».
А что касается «Лучшей актрисы», мнения критиков разделились. Кто-то полагает, что статуэтку заберет актриса Кэри Маллиган, сыгравшая главную роль в картине «Девушка, падающая надежды». Но также критики отмечают и роль актрисы Фрэнсис Макдорманд в драме Хлои Чжао.
Что стоит посмотреть перед церемонией
Наверняка истинные ценители кинематографа уже успели посмотреть если не все, то пару-тройку картин-номинантов точно. Времени осталось не так много до трансляции церемонии, поэтому рассказываем, на какие именно работы стоит обратить внимание.
- «Земля кочевников» (Хлоя Чжао)
Картина словно обволакивает зрителя своей спокойной, уютной атмосферой. Здесь нет осуждения и попыток обвинить кого-то в чем-то. Зато режиссер делает акцент на первозданную красоту окружающего мира, где полностью отсутствуют ненависть и злоба.
- «Девушка, падающая надежды» (Эмиральд Феннел)
Не стоит расценивать картину как некий феминистский спич, хоть фильм и рассказывает о женской мести мужчинам за прошлые трагедии. На самом деле это довольно интригующий триллер, который держит в напряжении до самого конца.
- «Отец» (Флориан Зеллер)
Картина представляет собой жуткую историю стареющего мужчины, разум которого поражает деменция. Фильм картина вобрала в себя атмосферу хорошего триллера, печаль самой трагичной драмы и витиеватое повествование.
- «Звук металла» (Дариус Мардер)
Многие критики отметили пронзительный финал картины. История расскажет о музыканте, который стремительно теряет слух, и этот недуг становится для него некой одержимостью, словно наркотик для наркомана.
- «Минари» (Ли Айзек Чун)
Картина рассказывает о типичной жизни иммигрантов. Они словно трава прорастают на новой земле и пытаются жить. Картина способна разбить зрителю сердце и собрать его вновь, оставив неизгладимое впечатление от увиденного.
- «Еще по одной» (Томас Винтерберг)
На первый взгляд кажется, что картина имеет типично комедийный подтекст, однако чем ближе зритель подходит к концу, тем он ярче понимает мораль картины. Режиссер ловко показывает кризис среднего возраста, когда только экстраординарные события могут перевернуть безрадостные и серые будни.
- «Душа» (Пит Доктер, Кемп Пауэрс)
Главный претендент на анимационный Оскар. Кино перемешивает в себе тонкие грани религии и мифологии с юмористическими фантазиями авторов. Картина будет интересна не только самым маленьким, ее по достоинству оценят взрослые. Также критики высоко оценили музыку анимационного фильма.
- «Легенда о волках» (Томм Мур, Росс Стюарт)
Мультипликационная картина способна очаровать и унести в таинственный сказочный лес с первых кадров. Как и в классических сказках, автор рассказывает о противостоянии добра и зла. Если бы не «Душа», то вполне бы могла претендовать на золотую статуэтку.
Также зрителя могут заинтересовать картина о джазовой исполнительнице «Ма Рэйни: Мать блюза», вестерн «Новости со всех концов света», драма «Белый тигр» и другие из списка номинантов.
Кто правит бал
Мало того, что в этом году церемония пройдет в очном формате, так еще и с ведущими. Как известно, в 2019 и 2020 годы «Оскар» обошелся без них из-за гомофобного скандала с актером Кевином Хартом, который должен был вести премию в 2019 году. Однако в 2020 году добровольный отказ продюсеров от ведущих привел к рекордному снижению зрителей с 29,6 до 23,5 миллиона.
На этот раз в роли ведущих выступят актеры Брэд Питт и Зендая. А честь поздравить номинантов с победой выпала Рене Зеллвегер, Хэлли Берри, Лоре Дерн, Хоакину Фениксу и Харрисону Форду.
Церемония будет доступна в официальном Twitter Американской киноакадемии, а также на ее канале в YouTube. Ссылка на трансляцию церемонии появится позже. За вручением золотых статуэток в прямом эфире будут следить ведущие западные телеканалы, а также крупные интернет-издания, в том числе ФАН.