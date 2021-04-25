«Оскар-2021»: фавориты премии, что смотреть в первую очередь, кто проведет церемонию

Самой обсуждаемой темой в мире кинематографа на сегодняшний день является вручение премии «Оскар». Уже объявлены номинанты и определена дата проведения 93-й церемонии. Кто же оказался в числе главных фаворитов на победу, что посмотреть на кануне оглашения результатов и кто объявит долгожданные итоги, рассказывает ФАН.

Главные претенденты

Из-за пандемии коронавируса пострадали многие сферы жизнедеятельности, в том числе и кинематограф — заметно сдал прокат. По этой причине на передовую выходят стриминговые сервисы — 62 номинации.

Главным претендентом на «Оскар» в номинации «Лучший фильм», по мнению критиков, является картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао, она же, по их мнению, может стать и победителем в номинации «Лучший режиссер». В списке претендентов также грезящая о мире без насилия «Девушка, подающая надежды», история о борьбе за права афроамериканцев «Иуда и черный мессия», драматичный, с глубоким смыслом «Отец» и поражающий «Звук металла».

Что касается «Лучшего иностранного фильма», как стало известно ранее, картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не была номинирована на премию американской киноакадемии. Многие критики пророчат победу в номинации комедийной драме «Еще по одной», создателем которой выступил режиссер Томас Винтерберг.

«Лучшим актером» может быть посмертно определен актер Чедвик Боузман за роль Ливи Грина в фильме режиссера Джорджа Вулфа «Ма Рейни: Мать блюза».

А что касается «Лучшей актрисы», мнения критиков разделились. Кто-то полагает, что статуэтку заберет актриса Кэри Маллиган, сыгравшая главную роль в картине «Девушка, падающая надежды». Но также критики отмечают и роль актрисы Фрэнсис Макдорманд в драме Хлои Чжао.

Федеральное агентство новостей /

Что стоит посмотреть перед церемонией

Наверняка истинные ценители кинематографа уже успели посмотреть если не все, то пару-тройку картин-номинантов точно. Времени осталось не так много до трансляции церемонии, поэтому рассказываем, на какие именно работы стоит обратить внимание.

«Земля кочевников» (Хлоя Чжао)

Картина словно обволакивает зрителя своей спокойной, уютной атмосферой. Здесь нет осуждения и попыток обвинить кого-то в чем-то. Зато режиссер делает акцент на первозданную красоту окружающего мира, где полностью отсутствуют ненависть и злоба.

«Девушка, падающая надежды» (Эмиральд Феннел)

Не стоит расценивать картину как некий феминистский спич, хоть фильм и рассказывает о женской мести мужчинам за прошлые трагедии. На самом деле это довольно интригующий триллер, который держит в напряжении до самого конца.

«Отец» (Флориан Зеллер)

Картина представляет собой жуткую историю стареющего мужчины, разум которого поражает деменция. Фильм картина вобрала в себя атмосферу хорошего триллера, печаль самой трагичной драмы и витиеватое повествование.

«Звук металла» (Дариус Мардер)

Многие критики отметили пронзительный финал картины. История расскажет о музыканте, который стремительно теряет слух, и этот недуг становится для него некой одержимостью, словно наркотик для наркомана.

Федеральное агентство новостей /

«Минари» (Ли Айзек Чун)

Картина рассказывает о типичной жизни иммигрантов. Они словно трава прорастают на новой земле и пытаются жить. Картина способна разбить зрителю сердце и собрать его вновь, оставив неизгладимое впечатление от увиденного.

«Еще по одной» (Томас Винтерберг)

На первый взгляд кажется, что картина имеет типично комедийный подтекст, однако чем ближе зритель подходит к концу, тем он ярче понимает мораль картины. Режиссер ловко показывает кризис среднего возраста, когда только экстраординарные события могут перевернуть безрадостные и серые будни.

«Душа» (Пит Доктер, Кемп Пауэрс)

Главный претендент на анимационный Оскар. Кино перемешивает в себе тонкие грани религии и мифологии с юмористическими фантазиями авторов. Картина будет интересна не только самым маленьким, ее по достоинству оценят взрослые. Также критики высоко оценили музыку анимационного фильма.

«Легенда о волках» (Томм Мур, Росс Стюарт)

Мультипликационная картина способна очаровать и унести в таинственный сказочный лес с первых кадров. Как и в классических сказках, автор рассказывает о противостоянии добра и зла. Если бы не «Душа», то вполне бы могла претендовать на золотую статуэтку.

Также зрителя могут заинтересовать картина о джазовой исполнительнице «Ма Рэйни: Мать блюза», вестерн «Новости со всех концов света», драма «Белый тигр» и другие из списка номинантов.

Кто правит бал

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Мало того, что в этом году церемония пройдет в очном формате, так еще и с ведущими. Как известно, в 2019 и 2020 годы «Оскар» обошелся без них из-за гомофобного скандала с актером Кевином Хартом, который должен был вести премию в 2019 году. Однако в 2020 году добровольный отказ продюсеров от ведущих привел к рекордному снижению зрителей с 29,6 до 23,5 миллиона.

На этот раз в роли ведущих выступят актеры Брэд Питт и Зендая. А честь поздравить номинантов с победой выпала Рене Зеллвегер, Хэлли Берри, Лоре Дерн, Хоакину Фениксу и Харрисону Форду.

Церемония будет доступна в официальном Twitter Американской киноакадемии, а также на ее канале в YouTube. Ссылка на трансляцию церемонии появится позже. За вручением золотых статуэток в прямом эфире будут следить ведущие западные телеканалы, а также крупные интернет-издания, в том числе ФАН.