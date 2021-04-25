Житель Калача спас первоклассницу от гибели в холодной реке

Воронеж, 25 апреля. Житель Воронежской области спас тонущую в реке первоклассницу. Мужчина прыгнул за ребенком в холодную реку и вытащил ее на берег.

Девочка чуть не погибла в городе Калач. Местный житель увидел барахтающуюся в воде школьницу и, не раздумывая, бросился в воду. Он вытащил девочку на берег, однако она уже не дышала. Тогда мужчина освободил дыхательные пути ребенка от воды и сделал искусственное дыхание. В это время другие очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в реанимацию. В настоящее время девочка идет на поправку, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Как ребенок оказался в воде — неизвестно.

Недавно столичные спасатели вытащили из Москвы-реки тонувшую женщину. Они подплыли к утопающей на лодке и подняли ее на борт, затем пострадавшую передали врачам.