Несколько тысяч человек посетили выставку Русского географического общества в Калининграде

Калининград, 25 апреля. Экспозиция Русского географического общества в Калининграде была размещена в помещениях Дома офицеров флота. Жители Калининграда могли посетить ее в период с 15 по 24 апреля.

Торжественное открытие выставки прошло при участии представителей командования Балтийским флотом, Русского географического общества в Калининграде, военнослужащих флота, представителей ветеранских и общественных организаций.

Посетители смогли увидеть артефакты и документы, рассказывающие о вкладе Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов России, а также узнать о том, кто занимался этими исследованиями. Ознакомиться экспозицией можно было с помощью современных форм подачи материала с интерактивными элементами.

Отдельного внимания заслуживают материалы о жизни жен советских полководцев, которые командовали крупными операциями в годы Великой Отечественной войны — их объединили в отдельный сегмент под названием «Хранившие семейное тепло». Там посетители смогли увидеть фотографии из семейных архивов, которые отражают воспоминания о военном времени.

После столицы Янтарного края выставка будет представлена в еще более 20 городах России.

Работу Русского географического общества ранее отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, напомнив, что за 175 лет существования оно ни разу не прерывало свою работу.