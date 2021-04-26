Международный день интеллектуальной собственности. Почему это важно?

Ежегодно, с 2001 года, 26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Day).

Решение об учреждении праздника было принято Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании 2000 года. Основанием послужил тот факт, что именно в этот день в 1967 году вступила в силу конвенция, учреждающая WIPO.

Всемирная организация интеллектуальной собственности стала специализированным учреждением ООН с целью развития сбалансированной международной системы в этом сегменте. Речь идет об охране и вознаграждении творческой деятельности, которая стимулирует инновации и вносит свой вклад в экономическое развитие общества.

Несмотря на то, что интеллектуальная собственность окружает нас везде, с ее понятием многие до сих пор не могут разобраться. По сути, это закрепленное законом исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности. Проще говоря, нематериальные активы — идеи, открытия, произведения — без физической оболочки, однако строго принадлежащие кому-то.

Главных категорий две. Первая — это объекты авторских прав: произведения искусства, книги, компьютерные программы, научные открытия, а еще права исполнителей. Вторая — объекты промышленной собственности, которые используются предпринимателями для получения прибыли. Это патенты на изобретения и разработки, товарные знаки и коммерческие названия, а также селекционные успехи и ноу-хау. Различать объекты индивидуальной собственности важно, ведь для каждого из них действуют свои правовые нормы.

Возникновение самого термина «интеллектуальная собственность» связывают с французским законодательством конца XVIII века и именами таких просветителей, как Дени Дидро, Рене Руссо, Вольтер. Однако родиной первых авторского и патентного закона стала уже Англия. В 1623 году был принят «Статут о монополиях», а в 1710 году первый авторский закон «Статус королевы Анны». Аналогичные законы следом были приняты в других странах Европы и Америки, когда как в нашей стране юридическая форма патента развивалась из феодальной практики выдачи жалованных грамот. Так, первой привилегией в России на изобретение считают выданную в 1748 году купцам А. Тавлееву, Т. Волоскову и И. Дедову на «устроение фабрик для делания красок и о правилах учреждения оных».

Специалисты отмечают, что появление категории интеллектуальной собственности связано не только с политическими или экономическими, но также и психологическими причинами. Влияние этого понятия на национальное законодательство, международное сотрудничество, развитие инновационных технологий, культуры и индустрии развлечений неоспоримо. Поэтому так важно, чтобы широкая общественность понимала, что оно из себя представляет и не умаляла его значимости.