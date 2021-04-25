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Принцип определения МРОТ поменял отказ от потребительской корзины

Экономика
Принцип определения МРОТ поменял отказ от потребительской корзины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 25 апреля. Ранее потребительская корзина использовалась в России для ежеквартального расчета прожиточного минимума. Об этом рассказал изданию «Экономика Сегодня» руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Но накануне Министерство труда и социальной защиты РФ раз и навсегда запретило понятие «Потребительская корзина». Ведомство также предложило упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.

Проекты приказов уже подписали глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Соответствующие данные можно увидеть на портале проектов с нормативными правовыми актами.

«Если попытаться проанализировать ежеквартальный показатель прожиточного минимума, можно увидеть, что в четвертом квартале показатель в абсолютной величине может оказаться, например, меньше, чем в третьем», — подчеркнул эксперт.

Очевидно, что подобные расчеты на первый взгляд очень сложны для обывателей. Большинству граждан непонятно, как меняется сумма, как он зависит от кварталов, инфляции, индексирования цен и других моментов. При любом исходе данный показатель, по мнению финансиста, необходимо планировать на год вперед.

Понятие «потребительская корзина» в России появилось не так давно. В 1992 году президент РФ Борис Ельцин поручил правительству разработать минимальный потребительский бюджет, основываясь на наборе потребительских товаров и услуг, удовлетворяющих основные материальные и духовные потребности. Позже его назвали «корзиной».

Ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб подробно объяснил ситуацию с потребительской корзиной.

россия экономика котяков ордов
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