Расслабляться рано: отвод армии России от границ Украины серьезно напугал Киев

Приказ главы Минобороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границ Украины застал многих местных экспертов и политиков врасплох. За последний месяц они так наловчились пугать население «страшной войной» и «агрессией России», что теперь реакция местного политикума на разрядку выглядит забавной, корреспондент ФАН передает из Киева.

Решение российского министра обороны Сергея Шойгу об окончании проверки войск и их отводе от границ Украины до глубины души огорчило многих украинских «патриотов». По наблюдениям ФАН, сегодня в Незалежной значительная часть общества буквально «заточена» на войну. Это многочисленные дельцы, зарабатывающие на поставках оружия, контрабанде через «линию соприкосновения» и распиле военного бюджета.

Есть и огромная масса «людей с хорошими лицами», которым война дает не только смысл жизни, но и хлеб насущный. Тысячи «ветеранов АТО» неплохо добывают себе на пропитание через сборы денег «на каски и броники» через конвертацию своего волонтерского или боевого статуса в политическую карьеру. Война помогает надувать высоким смыслом и пустые жизни тысяч представителей украинского офисного планктона, и копеечных «активистов по вызову».

mil.ru / Министерство обороны Российской Федерации

Весь последний месяц с момента объявления о начале российских военных учений вся эта накипь возбужденно булькала — в соцсетях, десятках телевизионных ток-шоу и в печатных украинских СМИ. Они строили завиральные планы, задавались вопросами: «Как будем противостоять агрессии?», «Кто с Запада за нас вступится?» и даже «Удастся ли в ходе отпора «врагу» вернуть Донбасс?». Но увы, 23 апреля случилась финита ля комедия, «противник забыл напасть и уходит восвояси», а разочарованию «патриотов» не было предела.

Впрочем, украинская власть тут же записала отведение войск РФ себе в заслугу. На Банковой заявили, что отвод российских войск от восточных границ Украины — результат работы президента Владимира Зеленского, его команды и международных партнеров.

«Многие у нас критикуют власть, но мы работаем не ради пиара, а ради страны. И сейчас все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет Украина», — отметил глава ОП Андрей Ермак.

В этот момент он выглядел как человек, дождавшийся окончания грозы, легкими пассами «разогнавший» тучи и готовый принять поздравления за это.

Мнения разделились

Тем временем ведущие киевские политологи провели специальный брифинг по поводу разрядки, высказав принципиально разные точки зрения — от «войны изначально быть не могло» до «Россия выжидает удобного момента, чтобы напасть». По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, риски полноценного военного конфликта России с Украиной были изначально невелики.

«Я считаю, что риск масштабного конфликта между Киевом и Москвой был минимален, ведь тот, кто собрался бы нападать, уже не стал бы отступать. Маневры при помощи больших групп войск выглядели как геополитическое давление. Теперь идет снижение количества военных на тех направлениях, на которых и так не было особой угрозы, — заявил Бортник. — На этом фоне забавно выглядит попытка Офиса президента выдать решение РФ как результат каких-то действий Украины. Тем более что в России изначально говорили о проведении учений, причем в строго указанные сроки. Но на Банковой показали, что им позарез нужна новая «перемога», пусть даже такая дутая».

По мнению аналитика, в Офисе президента (ОП) учли, что многие украинцы под влиянием местных пропагандистов, вовсю кричавших о «войне на пороге», весь месяц провели в психологическом напряжении.

«Если бы в ОП заявили, что никакой войны, в принципе, и не ожидалось, то часть населения, проникшаяся ожиданием нападения, ощутила бы себя обманутой. Ранее такие милитарные заявления были прерогативой режима экс-президента Петра Порошенко, он на них активно пиарился. Но в условиях провала вакцинации, углубления социально-экономического кризиса и т. д. новая власть также начала осваивать эти техники, — указал Бортник. — Отвод войск Россией никак не решает проблему урегулирования в Донбассе. В регионе остается огромная концентрация военной техники, а переговоры по урегулированию находятся в глухом тупике. Да, пока что российская армия — виртуальная угроза для Киева, который одержал виртуальную победу. Но куда реальнее ситуация, при которой Украину вновь вынудят двинуть свои войска в Донбасс».

ФБА «Экономика сегодня» / Петро Панч

Оригинальную точку зрения высказал в ходе брифинга политический аналитик Александр Кочетков. Он считает, что Россия отвела свои вооружения от границы потому, что ее руководство надеется на личную встречу с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить на ней «раздел мира». А если ситуация не выгорит, то войска могут вернуть назад к границе.

«Сейчас Россию очень интересует будущая встреча с президентом США Джо Байденом, с которым она надеется обсудить раздел мира, где Украина попадет в зону влияния России, — заявил Кочетков. — То есть до встречи с Байденом Россия не хочет провоцировать США. Они взяли дипломатическую паузу и снижают агрессивную риторику, так как Вашингтон согласился на переговоры».

Однако, считает аналитик, если разговор с Байденом пойдет не в том русле, в каком хотелось бы Кремлю, то все может моментально откатиться обратно.

«Для России нет проблемы в том, чтобы сначала отправить войска в места постоянной дислокации, а потом снова вернуть их к границам с Украиной. Вполне вероятно, что нынешнее отступление — тактическое. Остается 5–10% вероятности того, что отвод войск — лишь маскировка, благодаря которой Украина может расслабиться и выдохнуть, а Россия, воспользовавшись этим, начнет внезапную десантную операцию на Азовском море. Впрочем, переход в полномасштабное наступление для РФ — это крайняя мера. Москва хотела бы вернуть Украину в свой политический ареал дипломатическим путем, так значительно дешевле».

Любопытно, что Кочетков невольно примерил на Россию чисто украинское восприятие мира — когда высшей политической целью является организация встречи с президентом США. Украинские элиты уверены, что ради этого можно пойти на любые жертвы. Еще один психологический перенос украинского сознания на других — местные эксперты искренне считают, что Россия маневрирует войсками на границах, выбирая удобный момент для «нападения». То есть Россия, по мысли украинцев, пытается действовать так же, как ВСУ в Донбассе.

Расслабляться рано

А киевский эксперт Тарас Загородний заявил СМИ, что отвлечь Россию помог целый ряд внешних и внутренних факторов.

«Интересы России на Украине никуда не исчезли, и отвод российских войск от наших границ вовсе не означает, что все закончилось. В руководстве РФ сидят грамотные люди, которые считают, что пока ситуация не дозрела до того, чтобы активно применять военную силу, для этого пока нет предпосылок. Но это, увы, не означает, что эти предпосылки не могут появиться, ведь Украина летит в жесткий экономический кризис, связанный с бездарным руководством, — указал Загородний. — В Москве будут просто выжидать, и РФ может вернуться к продвижению своих интересов через сателлитов на Украине. Или прибегнуть к вбросу компромата против Зеленского и его режима, чтобы дестабилизировать ситуацию».

Prt Scr youtube.com / ukrlife.tv

Еще одна причина смены планов Россией, уверен политолог, в том, что Украину активно поддержали страны Запада.

«Свою роль сыграло и то, что западные друзья Украины наконец проснулись и начали действовать. США по приказу Джо Байдена начали подбираться к суверенному долгу рубля. Это важно, так как на рынке ОВГЗ РФ — более 20% иностранных инвесторов. Если они начнут уходить с рынка, это резко дестабилизирует российскую финансовую систему. Также Россия опасается эмбарго на поставки нефти и отключения от SWIFT», — заявил журналистам Загородний.

Важный момент, повлиявший на отвод войск РФ, считает киевский политолог, — то, что сами украинцы не испугались. Также эксперт признал, что на руках у граждан Украины находится большое количество незарегистрированного оружия, привезенного из Донбасса.

«После 2014 года наши люди все поняли, стали быстро вооружаться и запаслись из зоны АТО целыми арсеналами — пулеметами, РПГ и даже тяжелым вооружением. Но расслабляться рано, ведь война в Донбассе никуда не делась. Тем более что мы не знаем, о чем Россия договорилась с США и европейцами. Скорее всего, это могут быть требования к Киеву по исполнению Минских соглашений или вопрос подачи воды в Крым в обмен на кредиты. Могла быть достигнута и договоренность по «Северному потоку — 2», который теперь, скорее всего, достроят. В любом случае некие соглашения явно были достигнуты, иначе Россия не ушла бы от наших границ так быстро», — заключил Загородний.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что президент России Владимира Путин использовал «политическое дзюдо Кремля» против украинского лидера Владимира Зеленского.