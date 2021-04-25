Киев, 25 апреля. Президент РФ Владимир Путин дал урок политического единоборства своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому.

Киевский политолог Даниил Богатырев рассказал, как предложение украинского лидера в адрес Путина ударило по Зеленскому. Он напомнил об инициативе представителя администрации президента Дмитрия Козака обсудить перемирие на юго-востоке Украины, проведя встречу с участием Украины, ЛНР, ДНР, Германии и Франции в зоне конфликта. По мнению эксперта, Путин использовал «политическое дзюдо Кремля» против Зеленского.

«Эталонный пример «политического дзюдо» от Кремля. Зеленский думал, что своим предложением встретиться в любой точке Донбасса «возьмет Путина на понт», выставив его недоговороспособным и пугающимся горячих точек. А Путин в лице чиновников своей администрации взял да и использовал предложение Зеленского против него самого», — объяснил аналитик.

По мнению Богатырева, после того как попытка «взять Путина на понт» обернулась «политическим дзюдо» от Кремля, Киев вынужден будет либо согласиться на переговоры на условиях Москвы, либо оправдываться. Однако в любом случае Украина покажет себя в непригодном свете или как минимум выставит себя недоговороспособной. По мнению телеведущего Сергея Веселовского, Зеленский и вовсе побаивается российского лидера.