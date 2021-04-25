Ирек Файзуллин определил цель для строительной отрасли до конца 2021 года

Москва, 25 апреля. Строительная отрасль по итогам 2021 года должна ввести в эксплуатацию 85 млн квадратных метров жилья, заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Министр напомнил, что по итогам 2020 года в России было введено 82,2 млн квадратных метров жилья, что на 143 тысячи квадратных метров превышает показатели предыдущего года. По данным Росстата, ввод жилья в эксплуатацию в первом квартале текущего года вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 17,8 млн квадратных метров. Согласно президентскому указу о национальных целях развития РФ, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн квадратных метров.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на первичном рынке в крупных городах России с начала года увеличилась на 8%. Лидерами по росту цен стали Сочи, Краснодар и Омск.

При этом, как отмечают эксперты, темпы роста цен на квартиры в новостройки заметно снижаются. По мнению специалистов, максимальный потенциал подорожания жилья был исчерпан в прошлом году.