Тест на определение более 100 мутаций коронавируса появился в Японии

Токио, 25 апреля. Тест-систему, которая способна выявить свыше 100 вариантов коронавируса, разработал коллектив исследователей из Японии.

Тест создан на базе новой технологии, которую назвали «метод пи-кода». В нем применяются диски по 0,04 миллиметра, которые имеют на поверхности изображения, похожие на штрих-код. На каждый из них наносят вещество, излучающее свет при реакции на гены, которые уникальны для каждой мутации.

После этого вкладыш смешивают с анализом, взятым у пациента. С помощью нового метода удастся диагностировать более 100 мутаций коронавируса, используя различные диски. При появлении новых штаммов можно быстро создать новые варианты дисков.

До этого в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости сдавать тест на коронавирус при симптомах болезни даже после вакцинации. Санитарные требования действуют для всех жителей.