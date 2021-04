Война за умы: почему интернет-сплетни могут обернуться тюремным сроком в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по праву являются одними из мировых лидеров в борьбе с неблагонадежной информацией, постоянно фигурирующей в сети Интернет. Принятая Абу-Даби модель информационной безопасности непрерывно демонстрирует свою эффективность: распространители ложных сведений отлавливаются, а государство постоянно отслеживает поток данных, протекающих через эмиратский интернет-сегмент.

Международная редакция ФАН разбиралась в механизмах борьбы ОАЭ с фейк-ньюс, а также в том, какие ресурсы затрачивает государство на защиту цифрового пространства.

Примеры фейков

Стремительное развитие интернета и нарастающая вовлеченность мирового населения в него привели к ситуации, при которой любая попавшая в Сеть информация практически моментально распространяется среди огромного количества людей. При общей позитивности данного явления все чаще проявляется оборотная сторона «информационного изобилия»: наряду с конструктивными сведениями в интернете можно наблюдать массу бесполезных, а иногда и откровенно вредоносных инфоповодов. В обиходе подобный тип дезинформации получил название фейков.

Было бы ошибочно утверждать, что дезинформация стала проникать в потоки данных лишь с появлением интернета. Манипуляции с информационным полем практикуются с древнейших времен, причем как осознанные (в военных, политических, экономических интересах), так и спонтанные (слухи и сплетни). Разница заключается лишь в масштабах, ставших практически безграничными с появлением журналистики, радио, телевидения, и, наконец, всемирной паутины. Ситуация усугубляется снижением общего уровня образованности и/или критического мышления у современного населения.

'La peggiore violenza contro l’uomo è la degradazione dell’intelletto.'



The worst violence against mankind is the degradation of the intellect



Elsa Morante pic.twitter.com/jCZccYa2SP — smendzianka (@smendzianka) March 8, 2021

Одним из наглядных примеров подобного явления является история полувековой давности. В 1971 году в американском Гарлеме, штат Нью-Йорк, распространился слух о том, что компания Tropical Fantasy, специализирующаяся на газированных напитках, при продаже своей продукции в фургончиках включает музыку, стерилизующую чернокожее население. Было сразу выдвинуто предположение о том, что подобные композиции напрямую сочинялись членами Ку-клукс-клана (расистской организации). В результате продажи компании в штате обрушились на 70%. Лишь со временем ей удалось вернуть себе часть утраченных позиций при общем подрыве собственной репутации.

History Colorado releases 1,300 pages of Denver’s Ku Klux Klan membership records https://t.co/t3pswXUEaj pic.twitter.com/CeGOG48yMy — Daily Camera (@dailycamera) April 23, 2021

Более близкий к нашему времени пример датируется 2017 годом. В эмиратском сегменте мессенджера WhatsApp распространилась информация о том, что на рынке Дубая продается пластиковый рис. Авторы данного инфоповода заявили, что подобная продукция производится из смеси сладкого картофеля и полимеров. По сообщениям, этот рис не разваривался в процессе приготовления и успешно экспортировался в другие страны.

В результате «на уши» был поднят департамент общественного здравоохранения, задействовавший для расследования массу человеческих и материальных ресурсов. По итогам тщательных проверок было установлено, что распространенные сведения не имеют отношения к реальности, а их авторы, по всей видимости, сделали вброс о пластиковом рисе ради дискредитации системы проверки качества продуктов и подрыва доверия ко всей рисовой продукции на рынке.

В марте 2020 года в соцсетях была распространена информация о том, что полиция Эмиратов закрыла на карантин целый отель в Аджмане. В качестве причины была указана доставка еды официантом, инфицированным COVID-19. Постояльцы гостиницы с удивлением узнали о своем «заключении», а правоохранительные органы вскоре опровергли этот фейк.

Еще один случай дезинформации был пресечен в ноябре 2020 года. На одном из спортивных телеканалов приглашенный гость заявил о гибели арабской семьи из пяти человек от последствий заражения коронавирусом. В результате проверки стало известно, что подобной семьи никогда не существовало. В этот раз полиции не составило труда установить источник ложных сведений, и мужчина был задержан. Под арест попал и корреспондент телеканала, не удосужившийся проверить правдоподобность информации.

Abu Dhabi court sentences TV reporter, interviewee to jail over fake claims that family of five died of #COVID19



Ruling passed after court found the two guilty of fabricating, spreading false news#abudhabi #crimehttps://t.co/jXmFsxcqES — Gulf News (@gulf_news) November 5, 2020

В целом же фейки появляются ежедневно и на любые темы, хоть сколь-нибудь присутствующие в информационном поле. Практически любой человек с выходом в интернет может создать «утку» с потенциально неограниченной степенью остроты, так как подтверждения при этом предоставлять необязательно.

Влияние фейков на общество

По мнению психотерапевтов, люди распространяют фейки в тех случаях, когда они чувствуют себя неуверенно, беспокойно. Когда им хочется ощущать себя важными, компетентными, находиться в центре внимания. Распространение ложных сведений повышает их самооценку и внушает уверенность в собственной социальной ценности.

Сама человеческая природа обуславливает склонность людей доверять непроверенной информации, пусть даже откровенно иррациональной. Другой подоплекой лжи в интернете является злой умысел: подрыв репутации конкурента, поднятие собственных «акций», коммерческий заказ.

The project would build the capacity of media organisations to verify and fact-check information before it is published, helping raise reporting standards at a time when the fake-news phenomenon is becoming a massive problem: CEJhttps://t.co/WwVxPbWNW9 — Dawn.com (@dawn_com) April 19, 2021

Любые сведения, в том числе и ложные, способны вызывать определенные эмоции, формировать и изменять настроение. Это, в свою очередь, зависит от остроты реакции на информацию. В качестве распространенных последствий подобного воздействия приводятся усталость, нервозность, агрессивность, уныние, панические атаки, чувство вины, а иногда даже суицидальные мысли.

Фейки могут обусловить принятие неверных решений, в перспективе несущих вред как человеку лично, так и его окружению. Наглядным примером являются распространяемые слухи о вакцинах против COVID-19 и бесполезности гигиенических мер по предотвращению заражения. Руководствующиеся подобной информацией люди представляют собой фактическую угрозу для общества, являясь потенциальными или уже действующими распространителями инфекции.

Борьба на уровне правительства

ОАЭ являются одним из мировых лидеров по уровню интеграции интернета в общество. Из 9,83 миллиона человек населения 9,73 миллиона ежедневно пользуются им. Среднестатистический гражданин этой арабской страны проводит в Сети 7,05 часа.

В связи с этим еще в 2012 году Абу-Даби принял закон о киберпреступности, в соответствии с которым правительственные органы постоянно мониторят социальные сети, популярные приложения и иные информационные площадки. Были также предприняты различные юридические и административные меры для решения проблемы фальшивых новостей и обеспечения того, чтобы распространяемая информация была точной и проверенной.

UAE residents are advised to keep away from sharing rumours #dubai #fakenews https://t.co/8Rl9Ny1GhU — Desi Scene Dubai (@desiscenedubai) April 22, 2021

Ответственность за данную деятельность была возложена на муниципалитеты, регулирующий орган телекоммуникаций (TRA), а также специальный отдел в структуре полиции.

К проверке сведений привлекаются обширные материальные ресурсы. Так, например, любыми сообщениями на тему продовольствия занимается Дубайская центральная лаборатория (ДЦЛ). Ее основной задачей является анализ продуктов, поступающих в магазины и на рынки ОАЭ с целью обеспечения качества товаров и сохранения репутации ее производителей.

#Attention | Abu Dhabi Police stressed the crucial role of the community members to combat rumors and fake information, calling them to obtain the news from their credible sources. Members of the public are further urged to verify any news before sharing them on social media. pic.twitter.com/FIPEvq79uL — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 7, 2020

Как только появляется информация о ненадлежащем качестве продовольствия, ДЦЛ немедленно проводит контрольную закупку и осуществляет анализ продукта. Итоговый отчет направляется в муниципалитет. Затем публикуется разъяснение с подтверждением или опровержением новости.

«Большинство слухов, которые циркулируют в социальных сетях, обычно касаются продуктов питания, но в течение 2020 года их общее количество снизилось, в основном в пользу COVID-19», — сообщил Султан Аль Тахер, менеджер отдела инспекции продуктов питания.

Аналогичные структуры действуют в областях прочих потребительских товаров, здравоохранения, строительства и т.д.

Наказание неминуемо

Законодательством Эмиратов предусмотрено тюремное заключение для распространителей фейков продолжительностью от года. Максимальный штраф составляет 272 тысячи долларов. Многие сообщения, распространяемые среди общественности на платформах социальных сетей, содержат ложную информацию, которая может подорвать стабильность сообщества и создать негативные настроения.

Среди населения проводится постоянная информационная работа с упором на вредоносность распространяемой дезинформации и ответственность за нее. Поощряется уведомление властей о фактах обнаружения фейков, а также предоставление сведений об их распространителях.

«Многие люди пересылают сообщения, которые они получают, не проверяя их по официальным каналам. Остерегайтесь этого, так как новость может быть ложной информацией, и вы станете инструментом для ее распространения, даже если у вас были добрые намерения», — объясняет прокуратура Дубая.

При этом человек не освобождается от ответственности вне зависимости от осознания степени правдоподобности данных.

Следует отметить, что источники дезинформации в интернете постоянно выявляются, несмотря на техническую сложность этого процесса.

Так, в апреле 2020 был арестован выходец из Азии, распространявший ложную информацию о масштабах пандемии, ее течении и планируемых правительственных ограничениях. По мнению полиции, мужчина намеренно сеял страх и панику среди арабского населения.

Аналогичный случай произошел в марте 2020 года. Фитнес-тренер из Европы был задержан за распространение материала, призывающего игнорировать эпидемиологические ограничения и свободно посещать пляжи.

В апреле же текущего года под следствием оказался официант из Бангладеш. Мужчина опубликовал в TikTok видео с одной из дубайских парковок, на которое он наложил звуки выстрелов и крики людей. Ему было предъявлено обвинение в нанесении ущерба общественному порядку страны, а его аккаунт был удален.

Необузданное пространство

Опыт ОАЭ, безусловно, показателен. Фейки, бесконтрольно распространяющиеся по интернету, оказывают деструктивное воздействие на психологию общества и общую социальную стабильность в государстве. Долгом любого адекватного правительства является систематическая борьба с подобным явлением, так как это фактически является национальным интересом, от которого может зависеть благополучие страны.

Контроль информационного пространства требует огромных вложений ресурсов, как и любая сфера общественной безопасности. Модель Эмиратов является потенциально полезной для изучения и заимствования некоторых ее элементов.