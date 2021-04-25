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Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран. События дня

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Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран. События дня
instagram.com  /  @mzakharovamid

Президент Чехии раскрыл подробности взрыва во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением по телеканалу CNN Prima NEWS по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, доказательства присутствия «российских агентов» на складе за шесть лет не упоминались даже в закрытой части отчетов контрразведки. Земан добавил, что в качестве возможных причин рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб. Президент попросил дождаться итогов расследования инцидента и не исключил, что произошедшее может быть «игрой спецслужб». Он также призвал задействовать все силы в расследовании и полностью информировать о его ходе граждан Чехии.

Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран

Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран. События дня
mid.ru  / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США. По ее словам, список начал формироваться на основании соответствующего указа президента России Владимира Путина, который содержит ряд мер по исполнению уже существующих законов.
«А кто же эти самые недружественные государства? <…> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США», — сказала Захарова.
При этом она не указала на другие государства, которые могут быть включены в перечень. Их полный список будет опубликован позже. Напомним, Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств 23 апреля. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.

На следующей неделе Владимир Путин посетит Петербург

Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран. События дня
Пресс-служба Президента России  / 

Президент России Владимир Путин на следующей неделе приедет в Петербург. В городе на Неве состоится заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. О предстоящем визите главы государства в Северную столицу стало известно сегодня в программе «Москва. Кремль. Путин». Отмечается, что президент выступает на этом заседании ежегодно. Также Владимир Путин может поздравить с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи, он отмечается 28 апреля. Напомним, на этой неделе президент России выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Сегодня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что в Петербурге начинается реализация озвученных мер поддержки.
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