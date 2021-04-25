Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран. События дня

Президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным обращением по телеканалу CNN Prima NEWS по поводу взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По его словам, доказательства присутствия «российских агентов» на складе за шесть лет не упоминались даже в закрытой части отчетов контрразведки. Земан добавил, что в качестве возможных причин рассматриваются неосторожное обращение с боеприпасами и причастность иностранных спецслужб. Президент попросил дождаться итогов расследования инцидента и не исключил, что произошедшее может быть «игрой спецслужб». Он также призвал задействовать все силы в расследовании и полностью информировать о его ходе граждан Чехии.

Захарова заявила о включении США в список недружественных России стран

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что список недружественных России стран, посольствам которых будет запрещено нанимать на работу российских граждан, сейчас только формируется, однако в него обязательно будут включены США. По ее словам, список начал формироваться на основании соответствующего указа президента России Владимира Путина, который содержит ряд мер по исполнению уже существующих законов.

«А кто же эти самые недружественные государства? <…> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США», — сказала Захарова.

При этом она не указала на другие государства, которые могут быть включены в перечень. Их полный список будет опубликован позже. Напомним, Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств 23 апреля. Согласно документу, правительство должно определить список недружественных государств, в отношении которых будут применяться соответствующие меры воздействия.