ЦБ сообщил о незначительном оттоке нерезидентов из ОФЗ после введения санкций

Москва, 25 апреля. Продажи ОФЗ нерезидентами с 1 по 16 апреля достигли 101 млрд рублей. При этом на неделе после объявления санкций США против российского госдолга было продано ОФЗ на 43 млрд рублей.

Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, отток нерезидентов происходит не только под воздействием санкций, но и потому что изменились мировые ставки.

«Отток был практически из всех стран с развивающимися рынками», — заявила председатель регулятора.

Что касается влияния санкций на ценные бумаги, которые выпускает Центробанк России, — такого влияния не наблюдается, поскольку российские бумаги выпускаются для регулирования ликвидности банковского сектора, их покупателями являются отечественные банки, отметила Набиуллина.

В целом воздействие американских санкций на рынок госдолга сейчас ограничено за счет невысокого госдолга, добавила глава ЦБ. Его уровень находится примерно в районе 20%, что заметно меньше показателя большинства стран.

Соединенные Штаты не исключают введения дополнительных антироссийских санкций. Предыдущие ограничительные меры против России вступили в силу 15 апреля.