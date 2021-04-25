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Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины

Экономика
Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

От того, будут ли профильные ведомства учитывать стоимость продуктовой корзины при расчете прожиточного минимума или нет, уровень жизни населения не поменяется. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума и отменить понятие потребительской корзины. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект для обсуждения в Госдуме. В нем оно требует признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты России и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. №93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума».

«Мне кажется, для того, чтобы динамически оценивать то, как меняется качество жизни людей, потребительскую корзину все-таки следовало бы вести и учитывать, — заметил Гутенев. — Но должен отметить, что уровень благосостояния россиян не поменяется, если этого делать не будут. На него влияют совершенно иные факторы, такие как занятость, величина заработной платы, социальная защищенность и многое-многое другое».

Парламентарий назвал потребительскую корзину «всего лишь инструментом социологии», который, тем не менее, является крайне полезным.

Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Прожиточный минимум зависит от стоимости различных товаров народного потребления, в том числе, продуктов питания. И вне зависимости от того, будут высчитывать потребительскую корзину или не будут, цена на них все равно влияет на качество жизни», — резюмировал депутат.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев убежден, что менять ничего не надо.

«Потребительская корзина нужна по любому, — заявил он. — Ее учет ведут с 1992 года! Конечно, периодически «корзину» критикуют за те товары, что в нее входят, однако назвать ее ненужной язык не повернется. В любом случае наличие такого инструмента социологии лишним для Минтруда не будет».

россия госдума экономика разуваев минтруд гутенев
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