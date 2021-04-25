Эксперты-экономисты высказались против проекта об упразднении потребительской корзины

От того, будут ли профильные ведомства учитывать стоимость продуктовой корзины при расчете прожиточного минимума или нет, уровень жизни населения не поменяется. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило исключить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума и отменить понятие потребительской корзины. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект для обсуждения в Госдуме. В нем оно требует признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты России и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 г. №93н/91 «Об утверждении перечня продуктов питания — представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума».

«Мне кажется, для того, чтобы динамически оценивать то, как меняется качество жизни людей, потребительскую корзину все-таки следовало бы вести и учитывать, — заметил Гутенев. — Но должен отметить, что уровень благосостояния россиян не поменяется, если этого делать не будут. На него влияют совершенно иные факторы, такие как занятость, величина заработной платы, социальная защищенность и многое-многое другое».

Парламентарий назвал потребительскую корзину «всего лишь инструментом социологии», который, тем не менее, является крайне полезным.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Прожиточный минимум зависит от стоимости различных товаров народного потребления, в том числе, продуктов питания. И вне зависимости от того, будут высчитывать потребительскую корзину или не будут, цена на них все равно влияет на качество жизни», — резюмировал депутат.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев убежден, что менять ничего не надо.