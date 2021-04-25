Сборная РФ стала лидером в медальном зачете на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Базель, 25 апреля. Российская сборная завоевала лидерство на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходил в швейцарском Базеле.

Спортсменам из РФ удалось завоевать победу в общем медальном зачете. В общей сложности наши гимнасты положили в копилку пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место досталось сборной Великобритании, а третье — швейцарским спортсменам.

Гимнаст Никита Нагорный одержал победу в личном многоборье и вольных упражнениях, а Давид Белявский стал лидером в упражнениях на перекладинах. Гимнастке Виктории Листуновой досталась золотая медаль в личном многоборье, а Ангелине Мельниковой — в выступлении на разновысоких брусьях.

Российская сборная ранее одержала победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Состязание проходило в японской Осаке.