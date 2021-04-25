Учения экипажей кораблей и авиации Северного флота в Баренцевом море попали на видео

Калиниград, 25 апреля. Экипажи кораблей и авиации Северного флота отработали в Баренцевом море спасение утопающих и тушение пожара на судне.

Российские военнослужащие в рамках учебных мероприятий также обнаружили подводную лодку и успешно поразили надводные цели посредством электронного пуска ракет.

Во время «спасательной операции» действиями лодок координировали спасательные корабли, находящиеся неподалеку: судно спасательного десанта способно поднять на борт до 12 человек. Экипажам Северного флота удалось поднять три манекена.

После того как военнослужащие успешно справились с задачей по спасению утопающих, они продемонстрировали успешную борьбу за живучесть судна, на котором вспыхнул пожар — «горел» в данном случае спасатель «Титов». Заключительной задачей стал поиск в море быстрой и маневренной дизель-электрической подлодки Кольской флотилии. Необходимые мероприятия проводили гвардейские экипажи малых противолодочных кораблей типа «Альбатрос».

Не менее интересные учения недавно завершились в Арктике — войска Северного флота РФ приняли участие в маневрах по разрешению кризисных ситуаций и вернулись в пункты постоянной дислокации.