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Тестирование нового электрокара от Nissan запустили в Японии

Экономика
Тестирование нового электрокара от Nissan запустили в Японии
Prt Scr youtube.com  /  Ниссан

Иокогама, Япония, 25 апреля. Появилась новая информация об электрическом кроссовере Ariya от японского Nissan для европейского рынка.

Представители японской компании Nissan поделились с общественностью новыми данными об электромобиле Ariya, который предназначается для поставок в Европу. Известно, что автомобиль будет представлен на рынке в четырех вариациях. Об этом пишет автомобильный портал Car.ru.

Корпорация работает над созданием универсального автомобиля, способного справиться с широким спектром задач, которые могут встать перед электромобилем в XXI веке. Сообщается, что модель проходит в данный момент испытания на полигоне Хоккайдо. В компании уточняют, что автомобиль тестируется на горной местности и на ровных пространствах, вроде извилистых трасс. Инженеры Nissan занимаются оптимизированием множества различных параметров.

На автомобиль устанавливаются аккумуляторы объемом от 63 до 67 кВт/ч, а также один либо два электродвигателя. Дальность хода электрокроссовера без подзарядки составляет от 360 до 500 км. Разработчики предоставляют возможность установки электроагрегата на заднюю ось, а также предлагают независимую заднюю подвеску. Ariya соразмерна X-Trail, но обладает более крупной колесной базой в 2775 мм.

Nissan также недавно презентовал обновленную версию SUV Patrol Nismo. Модель оснастили спортивным обвесом, 22-дюймовыми дисками и новой радиаторной решеткой.

кроссовер электрокар Nissan Ariya
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