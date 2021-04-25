Вдова Табакова назвала Проклову неадекватной женщиной после ее откровений на НТВ

Москва, 25 апреля. Вдова именитого режиссера и актера Олега Табакова Марина Зудина отреагировала на интервью Елены Прокловой, которая кинула тень на репутацию звезды обвинениями в харассменте.

Актриса опубликовала в Instagram пост, где поздравила всех своих фанатов с Вербным воскресеньем. Она пожелала всем хорошего дня, а также избегать человеческой глупости, которая может повлиять на настроение. Те фанаты, кто успел посмотреть шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, уверены, что послание Зудиной напрямую связано с гостьей передачи, актрисой Еленой Прокловой.

В рамках программы звезда рассказала, что в 15 лет на съемках фильма с очень известным актером она на себе испытала харассмент. Звезда приставал к ней и пугал ее, трогал за интимные места. Однако имени «кумира миллионов» Проклова не назвала, бросив тем самым тень на покойного актера Олега Табакова, который в то время играл с ней в одном фильме.